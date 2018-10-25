〈中部〉水上鄉代涉賄遭押 開議竟釋回

2018-10-25

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義檢警調廿一日查獲水上鄉一名競選連任的劉姓鄉民代表，涉嫌拿現金給樁腳代為買票，嘉義地檢署檢察官複訊後，認為劉某涉嫌重大且有勾串之虞，廿二日向嘉義地方法院聲押獲准，地院廿三日得知水上鄉代會廿二日至十一月二日定期會，遂依地方制度法第五十一條，罕見提解劉某後當庭釋放；劉姓鄉代否認賄選，認為司法會還他清白。

地制法第五十一條規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經議會、代表會同意，不得逮捕或拘禁。

各地方民意機關年底前陸續開議，包含嘉義市議會今起召開五天臨時會、十一月十二日起召開定期會，有地方人士認為，地制法形同現任民代在選舉期間的「司法保護傘」，不利檢警調查賄。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊強調，不會影響賄選案件偵辦，如查有民代涉案，偵查作為會「擇日而不撞日」；但也有檢調人士直言，民意代表機關怎麼可能同意逮捕或拘禁會期間違法的民代？等會期結束，可能已失去聲請羈押要件。

嘉義法界人士說，之前少有民代涉案被羈押後，因民意機關開議而被釋放的案例，這樣對非現任的民代候選人不公平，建議修訂地制法，將涉及公職人員選舉罷免法的案件排除此列。