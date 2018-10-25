〈中部〉展警消成績 涂醒哲︰查賄拚治安無假期

2018-10-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市月初發生三起潑漆、一起刮車案件，坊間聯想與選舉有關，市民也擔心治安不佳，對此，市長涂醒哲昨天強調，「維持治安、查察賄選沒有選舉假期」，「（不法人士）不要有幻想，目前只是有些（賄選案）還不成熟，之後成果會陸續展現，警察同仁會更努力」；市警察局長林水順也說，警方迅速掌握潑漆涉案人士，查與選舉無關，刮車案蒐證釐清中。

接連潑漆案 已掌握涉案人

嘉市府昨公布警政、消防近四年施政成果，警政方面，重大刑案發生件數從近十二年最高的三百五十五件（二○○六年到二○○八年）降為八十九件（二○一五年到二○一七年），案件破獲率從二○一四年的七十七．六八％，提高為去年的九十二．六％。

林水順表示，隨著「雲端智慧巡邏車」、「智慧交通管理系統」、「智慧安全監控系統」等軟硬體升級，及與交通處、工務處等改善交通視覺死角、加強路燈照明等，如十一個易肇事路口的事故件數，就從二○一六上半年的一百一十九件，在二○一七上半年就減少為五十七件，戶外刑案發生件數也自二○一五年一千一百八十三件，逐年下降到二○一七年的一千一百四十三件。

嘉市消防局長蘇耀星說，從二○一四年到去年，消防人力提高二十％，每萬人平均九．九五名消防人員，全國僅次於台東縣，消防局還結合數位地圖資源，近三年來將救災出勤時間縮短了四十八秒，提升保障市民生命財產安全。