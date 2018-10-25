〈中部〉雲林彩繪藝師洪平順 入選「人間國寶」

2018-10-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕致力於傳統彩繪近一甲子，雲林彩繪藝師洪平順獲文化部最高殊榮「人間國寶」，洪平順說，廟宇彩繪是他的興趣及樂趣，只要手能動就會繼續創作，也會致力傳承，雲林縣長李進勇昨天前往貼紅榜祝賀。

耕耘廟宇彩繪近一甲子

文化部公告今年度人間國寶名單，傳統工藝建築彩繪藝師洪平順、傳統木雕藝師李秉圭及音樂藝師林竹岸獲得殊榮，縣府文化處表示，活躍於雙北兩市歌仔戲班的後場音樂藝師林竹岸出身雲林。

現年七十二歲的洪平順家住水林鄉番薯厝，從小愛塗鴉，初中畢業後到嘉義向電影看板畫師謝聰興學畫電影看板，謝過世後，洪平順受到電影院老闆賞識，帶團隊留下來繼續畫看板，十九歲時家鄉順天宮建廟，委請他負責廟內彩繪，開啟他廟宇彩繪人生。

洪平順表示，人生的際遇無法預測，但給準備好、肯吃苦耐勞的人，當年他沒畫過廟宇彩繪，靠著畫看板基礎及鄉下人刻苦耐勞的韌性，接下重擔邊做邊學，踏上廟宇彩繪之路，加上搭上台灣經濟起飛，廟宇興建與重建熱潮下，作品遍及全台各大廟宇。

作品遍全台 仍自我檢視修正

三十年前洪平順承接大甲鎮瀾宮彩繪工程，成為全國知名廟宇彩繪大師，但洪平順仍不斷學習、修正缺點，作品完成一、二年後，他會回去仔細檢視一遍，找出缺點修正，更樂於接受各界批評。

洪平順的作品具立體感及透視感，且勇於顛覆傳統的色彩運用及彩繪主題，例如忠孝節義外，他也把早年農村生活情景、詩詞意境畫當做廟宇彩繪主題。

李進勇指出，洪平順在傳統工藝的貢獻及成就，十三年前獲雲林縣文化資產審議委員會認可，登錄為雲林縣傳統工藝保存者，今再獲文化部肯定，真的是「人間國寶」。

洪平順仍受邀從事彩繪，也抽空從事繪畫創作，洪平順說，只要畫圖都不覺得累，彩繪及畫作都會一直做下去，他也建議年輕人要不怕吃苦、虛心接受批評、持續學習。