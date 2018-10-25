〈中部〉台中自駕公車 未來將進駐水湳智慧城

2018-10-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣自動駕駛技術展現成果！由豐榮客運自駕車團隊所打造的自動駕駛公車，近期已在十四期重劃區內封閉道路進行測試。交通局長王義川昨日表示，測試穩定及安全性無虞後，將移到水湳智慧城運行，並視車輛測試情形，評估開放民眾試乘。

現正於14期重劃區內封路測試

這輛自動駕駛公車在北屯區崇德十九路上不斷來回行駛，它的外觀和一般公車一樣，車廂內在駕駛座後方裝設一排感測系統，可說是自動駕駛公車的「大腦」，公車會依據電腦設定的路線、停靠站自動行駛，一旦車輛偏離路線或在周邊偵測到異物，系統即會發出警告聲，甚至自動停駛。

為了安全起見，自動駕駛公車行駛時速維持在十五公里，車上仍有駕駛員，以便隨時排除狀況，還有測試人員全程記錄，透過GPS定位，自駕公車可以準確停靠站，車廂也裝設攝影機，系統透過攝影畫面可以判讀乘客是否已經上下車，而決定應否繼續行駛。

台中自駕車資料及技術留台灣

王義川表示，為推動台中自駕車計畫，交通局去年六月開始與有理想的廠商討論，歷時一年，終在今年七月將團隊整合完成，不同於其他縣市採用國外空降的自駕車運行，台中自駕車計畫要將資料及技術留在台灣，帶動台中甚至台灣的自駕車產業發展，而不是放煙火式的試乘活動。

王義川也說，目前台中自駕車計畫有兩輛自駕公車，其中，豐榮客運非常支持該計畫，特別從營運車隊中調出一輛低地板公車改裝為自駕系統；此外，車王電子與工研院本來就在進行自駕中巴的打造，董事長蔡裕慶知道台中自駕車計畫後，也馬上表示願意無償提供自駕中巴在台中運行。

視測試情形 未來評估開放搭乘

王義川說，水湳智慧城為台中推動智慧城市首要區域，有多項重大公共建設，包含中央公園、綠美圖、水湳轉運中心、會展中心及中台灣電影中心等，自駕車未來可做為區域內主要點位間的接駁。而自駕公車在測試達到安全無虞下，將移到水湳智慧城運行，並視測試情形評估開放民眾搭乘。