〈中部〉台中捷運綠線 通過200人全線測試

2018-10-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線近期已展開試運轉，市府交通局長王義川前日帶領市府約二百名相關人員，從北屯機廠總站搭乘捷運電聯車，一路測試行駛至烏日區的台中高鐵站，再轉搭台鐵前往后里站，巡察即將開幕的台中花博后里園區各項交通措施。王義川昨日表示，捷運與花博均為市府重大施政，這次實地會勘同步巡察，整體狀況良好，未來會持續檢視，讓每個環節都確實到位。

北屯機廠總站出發 全程16公里

為迎接台中第一條捷運，交通局除持續密集測試各項機電系統外，近日也正式展開試運轉作業。王義川親自率領約二百位市府人員進行全線視察，自北屯機廠總站搭乘捷運電聯車一路行駛至台中高鐵站。

王義川指出，捷運綠線全程測試包括上車動線、車上空調、載重、進出車門時間、速度調整等重點項目，測試時，捷運電聯車採自動駕駛模式，從北屯機廠總站至終點台中高鐵站，全程十六．七一公里，時速七十公里，沿途過站不停，測試時間約卅分鐘。

出發前，台北捷運工程局先進行安全宣導，並解說捷運構造，參與測試人員即上車體驗捷運自動駕駛的感覺。

轉彎平穩、舒適 搭乘者滿意

參與測試的東區區長江惠雯表示，由於日前發生普悠瑪翻覆事件，在捷運綠線轉彎時，大家特別注意車廂狀況，結果相當平穩，全程感覺都很舒適，只是因為車上太多人，空調有點悶，但不會熱。

西屯區上石里里長廖年新說，捷運行駛全程都很順暢，過彎時也不會晃，只有聲音稍微大了一點，整體而言，這趟搭乘過程令人滿意。

同時視察轉乘花博園區便利性

抵達台中高鐵站並完成測試後，一行人穿越聯通道前往台鐵新烏日站售票區，體驗三鐵共站的轉乘便利性。隨後轉搭台鐵前往后里站，出了后里東站，立即進入花博后里森林園區，一路巡檢花博交通指標與設施，希望在十一月三日開幕前將各項措施做到最好。

王義川表示，花博運輸以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，市府已協調台鐵在花博期間每十分鐘一班車；另外，全市規劃十六個接駁站、十二條免費接駁專車路線，每日將有三百輛接駁車同步行駛，提供至少一千七百班次服務，坐滿即發車，預計每日疏運量超過七萬人次。