〈中部〉一票500 彰化首宗現金賄選3人聲押

2018-10-25

〔記者湯世名／彰化報導〕目前距離年底投開票只剩一個月，司法機關查賄也全面啟動！彰化縣警局科偵隊與縣調站等單位昨天兵分多路，在北斗鎮查獲一位無黨籍鎮民代表候選人的父親涉嫌以現金買票，將他與二名樁腳、十七名選民帶回偵訊。警方表示，當場查獲二萬二八○○元疑似賄選現金，初步偵訊有選民坦承以每票五百元收賄，這是彰化縣年底選舉首件現金賄選案，警方偵訊後飭回選民，候選人的父親及二名樁腳經移送彰化地檢署複訊後，檢方向地院聲請羈押。

北斗某鎮代候選人父親 涉為子買票

昨天上午，彰化縣警局接到線報，指北斗鎮有人以現金買票，警方科偵隊與縣調站人員在警局進行勤前教育，上午八點左右兵分多路，前往北斗鎮某鎮代候選人與選民住處進行搜索、約談，當場起出共二萬二八○○元賄選金（二八○○元為樁腳「走路工」，二萬元為四十位選民之賄選總金額，每位五百元），並帶回候選人的父親、二名樁腳和十七名選民。

起出22800元疑似賄選金 選民均坦承收賄

在關係人到案後，警方為求慎重分別訊問。一名羅姓樁腳坦承收到二八○○元「走路工」費用，因此為對方向選民買票，十七名選民也坦承收賄，不過該候選人的父親始終否認替兒子買票，昨晚間，警方依違反選罷法將其與二名樁腳移送彰化地檢署複訊，其餘選民全部飭回。

由於本案是彰化縣今年首宗現金賄選案，令警方大為振奮。警方透露，還有部分選民尚未到案，至於這名候選人是否得知其父進行賄選？目前仍未傳喚到案說明，但警方已擴大偵辦中。

今年五合一選舉，彰化縣查賄行動也是率全國之先查獲第一起賄選案，當時是查獲禮盒，並非現金，昨天查獲的全縣首件現金賄選案，初步調查是每位選民收到每票五百元賄選金。警方表示，相信偵辦此案後，對遏止選風敗壞應有正面幫助。