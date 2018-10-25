〈中部〉阿里山林鐵灣橋平交道道釘鬆脫 竟隔日才修

2018-10-25

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕阿里山林業鐵路主線（嘉義至十字路間）編號廿六號的灣橋平交道，前天下午被發現道釘鬆脫、鐵軌晃動，林務局林業鐵路及文化資產管理處獲通報後，卻到昨天近午才派員修復，期間下、上山列車各一班次，竟只轉達、提醒司機員減速慢行通過，遭爆罔顧行車安全；林鐵處文資處秘書林其德受訪坦承督導不周，即日起若巡檢軌道有異，會「當天通報，當天處理」。

林鐵處︰往後有異即報即修

本報接獲反映，灣橋平交道路段至少六支道釘鬆脫鬆脫，腳踢鋼軌就能感受晃動現象，列車通過恐致脫軌，另，近水社寮站的卅二、卅三號橋上墊高枕木的木材腐朽，都出現安全顧慮。

近水社寮站墊高枕木木材腐朽

林其德表示，林鐵灣橋平交道在縣道一五九線上，車流量大，前天下午得知道釘鬆脫，考量養護時將阻礙傍晚下班車流，才擇定昨天離峰時段維修，以後會即報即修，今也將派員到卅二、卅三號橋更新枕木。

期間仍開放兩班載客列車通過

投訴者說，平交道的道釘在列車與行經汽、機車頻繁輾壓下，難免鬆脫，道班工巡檢軌道時發現問題，已向上通報，應在當日處理完畢；昨午修復前，前天下午及昨天上午各有一班次載客列車通過，如同置車上旅客安全於不顧。

「太誇張了！」縣議員曾亮哲昨實勘時表示，在灣橋平交道朝上山方向看，左側鋼軌出現八公尺內六支道釘鬆脫，浮起的空隙約一公分，用腳去踹會左右晃動，與穩固的右側鋼軌形成強烈對比，林鐵處沒有迅速修復，一旦發生翻覆意外，後果不堪設想。

一名張姓民眾認為，林鐵列車今年初四度脫軌的殷鑑不遠，林鐵處應優先重建行車安全，即使養護施工會影響一般車流順暢，只要做好交通管制，用路人都會體諒。