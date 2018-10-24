〈南部〉捷運藍線可行性研究報告 國發會通過

2018-10-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市捷運工程處廿二日揭牌成立，第一期藍線可行性研究報告昨（廿三）日獲得國發會同意修正後通過，交通局長林炎成表示，第一期藍線先前已納入前瞻計畫特別預算，獲國發會核定後，即可展開實質工程的籌備工作。

捷工處：年底前啟動綜合規劃發包程序

捷工處預計今年年底前啟動綜合規劃發包程序，接下來加速推動環境影響評估及基本設計等作業，預計二○二○年底動工，全力拚第一期藍線於二○二五年前完工目標。

交通局表示，第一期藍線由交通部報請行政院核定，行政院昨日召開審查會議，由國發會主委陳美伶主持，市府則由副市長許漢卿率隊出席。

連結高鐵特定區、安平港及空港

許漢卿在會中說明第一期藍線與台南先進系統優先路網的重要性，未來優先路網將連結高鐵特定區、安平港及台南空港，以「連結台南雙港」、「連結台南雙運輸中心」與「連結雙城」等三大優勢，讓南市重要的交通樞紐串聯在一起並發揮最大效益，而第一期藍線就是其中最重要的骨幹之一。

串接永康、東區、仁德 打通中華路交通瓶頸

第一期藍線北起大橋站、南到大同站、東至仁德轉運站，全長共八．六公里，計畫設十四個車站。

交通局表示，沿途將經過台南文化中心、購物中心、平實轉運站、市場、仁德轉運站等重要熱點，並且串接永康、東區、仁德區，未來也可有效解決中華路、中華東路外環等交通瓶頸。