〈南部〉金曲歌王謝銘祐爭取 台語為第一官方語

2018-10-24

〔記者劉婉君／台南報導〕「就是因為你們這一代不跟我講台語，害我現在不會講台語。」一名大學生的話，讓兩度拿下金曲獎台語歌王的謝銘祐，決定發起找回台語的運動，不僅和志同道合的夥伴舉辦「來台南揣（找）台語」活動，也要推動台語問路店，未來還要建議市府，將台語列為台南第一官方語言。

謝銘祐：將講台語的習慣找回來

不過，在此之前，行政院曾說明，任何台灣人使用的語言就是「台語」，政府要做的是把台灣過去各族群被黨國打壓的語言都視為台語，謝銘祐的主張是否是將閩南語（河洛語）即視為台語並成為台南官方語言？謝則說「我們不是要排除其他語言，只是想將講台語的習慣找回來。」

謝銘祐長期致力推動台語及在地文化，出版台語童書《安平兮烏龍船長》，也在大學及社大教導年輕人用自己的母語創作，「來台南揣（找）台語」活動則集結不同領域的好友，分享生活中的台語，希望引發大家對台語的興趣，敢說、也願意說台語。

謝銘祐說，學習語言要有環境，台語曾被政治壓制過，可怕的就是壓制後就成了習慣，我們這一代把這個環境拿掉了，對於挽救自己造成的錯誤責無旁貸。

與台南社大推動「台語問路店」

他與台南社大等單位也要推動「台語問路店」，設計特有的問路店標誌及製作「進門十句話」給店家參考，客人上門第一句話不是說「歡迎光臨！」而是用台語說「內面坐！（裡面坐）」「今仔日欲食什麼？（今天要吃什麼？）」如果客人不是說台語，才改其他語言，目前已有二十多間店家有意願參與。

他說，就像陳水扁政府時代苗栗地區公務人員會講客家話具有優勢，或是退伍後考大學有加分一樣，台語的偏鄉是否也可以比照，鼓勵年輕一代學台語，因此，後續將彙整實際行動的資料後，在不排除其他語言下，建議市府將台語列為第一官方語言，文化局、教育局等市府活動以台語為最受歡迎的語言。