〈南部〉國十延伸六龜 最快2027年完工

2018-10-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為解決台廿八線美濃中壇段長年塞車問題，並增加高雄山區觀光及農產運銷便利性，在立委邱議瑩與李昆澤推動下，將原本「國道十號里港交流道至台廿八線龍肚段」，更動為「國道十號里港交流道至新威大橋」新闢道路工程，最快二○二七年完工通車。

交通部公路總局副總工程司黃三哲表示，目前已規劃A、B兩方案，都是自國道十號里港交流道匝道末端開始，路線往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，Ａ方案利用台廿八線靠山側路廊布設，採隧道方式穿越山嶺銜接六龜新威大橋。

Ｂ方案則是從土庫堤防北側廊帶經市道一八一線後轉往東北，在荖濃溪岸布設高架橋樑，一樣銜接新威大橋，此方案可避免新闢道路徵收大量農田及影響生態，造價也相對較便宜。

昨天上午，邱議瑩邀集六龜、美濃鄉親舉辦說明會，會中美濃居民擔心，Ａ、Ｂ兩方案若沒有在龍肚段設匝道，對美濃根本沒有幫助，黃三哲解釋，這條新設道路目前規劃為「省道」規格，與一般道路無異，因此沒有設立匝道的問題，只是多了一條替代道路通往六龜，讓用路人有更多選擇。

六龜區長宋貴龍指出，不管是Ａ方案或是Ｂ方案，六龜鄉親都樂觀其成，目前鄉親們傾向選擇Ｂ方案，減少環境衝擊，希望新闢道路的同時，也能兼顧六龜好山好水的環境。