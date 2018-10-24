〈南部〉盼太祖佑台灣 陳其邁小林夜祭祈福

2018-10-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「小林大武壠族夜祭」昨晚在甲仙區小林里平埔文化園區小林公廨舉行，小林耆老的牽戲以及族人的各種傳統民俗表演，讓小林村大武壠平埔族失傳已久的祭典儀式及牽戲古調重新展現，民進黨高雄市長候選人陳其邁也上山與小林人一起舉辦夜祭，揮別傷痛一起勇敢面對未來。

莫拉克颱風造成小林滅村，小林村原公廨迄今仍淹沒在土石裡，高市府協助居民建立的永久性公廨， 更分別將「小林夜祭」、「阿里關夜祭」與「頂荖濃夜祭」登錄為高雄市三大重要平埔祭典。今年還整修文物館前的瞭望台，希望讓整個環境更符合族人的文化傳統與生活氛圍，也讓回鄉參與夜祭的村民，有一個更完整的回憶與體會。

夜祭以最原始祭典儀式進行

昨晚的夜祭是五里埔永久屋基地重建後的第十次夜祭，夜祭仍將以大武壠族最原始的祭典儀式進行，強調「延續文化傳承，保存大武壠文化之美」，持續保存、發揚這個國家重要文化資產。

帶著虔誠心 陳盼人民揮別傷痛

陳其邁說，他帶著虔誠的心來到小林，和台灣的傷痛站在一起，回首八八風災的傷痛和重建過程，以及近日的普悠瑪事件，盼望太祖護佑台灣，為每一位台灣人民祈福，揮別傷痛。

夜祭中，部落耆老輕哼古謠，如主人家請族人吃飯時所唱的「幫工戲」、族人聚在一起，因為開心所唱的「跳舞歌」等，透過族人的努力，證明大武壠族古謠文化的豐富性，更期望能在小林夜祭中永續傳承，並發揚大武壠族文化。