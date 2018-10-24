〈南部〉鐵路地下化除軌 3步道月底完成

2018-10-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，隨即啟動除軌作業，第一波先移除三處通勤站周遭鐵軌，高市工務局將接續進場，預定十月底前完成三條貫穿舊軌道的人行步道，三條步道也象徵高雄南、北城區開始被「縫合」。

高雄鐵路地下化本月十四日通車，為高雄大眾運輸、城區發展寫下新頁，除平交道變成一般路口，經過時不需再等待火車，鐵軌沿路住戶感受更是深刻，因為過往的汽笛聲、火車經過的轟隆聲，瞬間都不見了。

儘管沒有火車在地表穿梭，但大部分軌道仍在，導致部分新增通勤站與軌道區之間動線需要繞路，引發地方議論。

三塊厝、民族、科工館先移除

鐵道局說明，通車後十日內、優先移除三塊厝、民族、科工館等三處通勤站旁的鐵軌，十五天內完成兩段綠廊區軌道移除，三個月內將完成移除大部分軌道。

高市工務局昨證實，三塊厝、民族、科工館等通勤站旁鐵軌，鐵道局近日正陸續移除，工務局將接續進場，預計十月底前，設置三條穿越舊鐵道區臨時人行步道。

官員私下形容，高雄市被鐵軌分割成南、北百餘年後，因為這三條臨時步道，首次有被「縫合」的感覺。

工務局指出，十一月底以前，會再設左營、內惟、美術站旁穿越型人行步道，鼓山與正義兩站不會設計，鼓山站經評估需求不大，正義站則是靠近原平交道路口。

下月初啟動陸橋拆除前置宣導

工務局進一步表示，十一月初也將啟動陸橋拆除前置宣導作業，目前交通維持方案已大致底定，屆時會正式公告，讓駕駛、住戶瞭解拆橋時的替代道路規劃內容。

整個拆橋作業預計十一月底、十二月初進場施作，第一批為青海、自立、大順、鳳山區青年便橋等四座。