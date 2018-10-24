〈南部〉搭普悠瑪罹難 李詩涵妹訴相思 盼來世再當姊妹

2018-10-24

〔記者陳賢義／台東報導〕「來世還要再當姊妹！」普悠瑪出軌翻覆，造成十八死一八七傷慘劇，帶學生出訪韓國的台東卑南國中老師李詩涵也罹難，家屬接聞惡耗泣不成聲，小妹PO文訴相思，來世還要當姊妹；年僅卅一歲的李詩涵排行第五，姊妹間情感融洽，是個認真負責的老師，驚傳枉死惡耗，親友泣不成聲，盼外界勿干擾。

與另名同校罹難老師張加穎是好朋友的李詩涵，這次一起帶著學生出訪韓國，原本的收穫滿載，未料卻因搭這班死亡列車化為烏有，從此與親友天人永隔，遺體運回到台東海端鄉家，親友相擁而泣。台師大特教系畢業後就回到故鄉卑南國中，李詩涵擔任三年多的特教老師，也兼任總務主任，與張加穎是好友，兩人一起帶學生出訪韓國，沒想到卻在返鄉途中遇死劫。

李詩涵胞妹李詩美說，姊姊在學校與老師和學生的互動都很好，只要同事有需要，一定會在第一時間出面幫忙；至於小朋友方面，她與棒球和柔道隊的學生都很好，之前還會陪著他們去比賽，姊姊也非常喜歡小朋友，還會自掏腰包請小朋友吃飯，因為她覺得或許外界會認為鄉下小孩不會讀書，事實卻不然，只是缺少了陪伴與督促，因而不斷鼓勵小朋友要有自信；姊姊是一個樂觀進取的人，希望大家能夠一起祝福她在另一世界也能美美的、快樂的生活。