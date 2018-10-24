〈南部〉太平溪路堤共構 古樸木棧橋將拆

2018-10-24

〔記者黃明堂／台東報導〕配合太平溪路堤共構工程，台東市鐵馬道將改道，舊東線鐵路上的太平溪第二鐵路橋將拆除，改從新生國中處的堤防規劃新的鐵馬道。

東縣府：第二鐵路橋 恐阻礙排洪

台東市鐵馬道從鐵花村到卑南大圳路段是沿舊東線鐵路開闢，保留了鐵軌，及跨越太平溪的兩座鐵路橋，去年以保留部分橋墩方式重建第一鐵路橋，最近已封閉第二鐵路橋，準備拆除，古樸的木棧橋將走入歷史。

東線鐵路於日治時代鋪設，但在民國七十年代曾拓寬軌距，因載重加大，所以第一及第二鐵路橋當時都經歷重建，台東舊站廢除後，成了鐵馬道橋樑，第二鐵路橋現狀是古樸的木棧橋，視野空曠，中央山脈就在眼前，民眾騎自行車或散步走過橋面時，特別感到身心舒暢。

鐵馬道改從新生國中處堤防規劃

縣府建設處長吳慶榮說，第二鐵路橋必須拆除的原因是不符合太平溪河川治理計畫，有阻礙排洪之虞，所以配合路堤共構工程，將予拆除，並封閉橋端。

吳慶榮說，新的路線將從新生國中旁沿著太平溪堤防走，在中興橋從橋下穿越後連接路堤共構起點並行，到卑南大圳處與鐵馬道銜接。

舊東線鐵路回憶 民眾想拍照留念

老一輩台東人說，鐵道的歷史記憶正逐漸消失，前年馬蘭站前的中油大油槽多數拆除，去年第一鐵路橋改建，現在木棧橋也要拆除了，有民眾聽聞想來拍照留下歷史畫面，但橋兩端已經圍籬封閉。