〈南部〉等待10年 台江文化中心12月2日謝土

2018-10-24

〔記者劉婉君／台南報導〕台江文化中心為全國首座由下而上、由地方催生的文化中心，兼具文化中心、社區大學及圖書館功能，目前施工進度已逾九成三，將於十二月二日完工謝土，試營運至明年三月，四月開幕。其中，黑盒子實驗劇場不僅座椅專為台江設計，設備也是衛武營國家藝術文化中心等級。

全國首座由地方催生的文化中心

地方引頸期盼十年的台江文化中心，於一○四年底開工興建，總經費達四億五千萬元，目前所有建築物的結構體工程均已完成，正進行戶外景觀施工，設備包括圖書館、舞蹈教室、黑盒子實驗劇場、終身學習中心、烹飪教室及工藝教室等；十二月二日謝土後，文化局人員即進駐啟動試營運。明年一月開始，除了有三個結合在地居民參與的工作坊外，還會有五場實驗劇場演出，測試相關設備及動線。

劇場設備與衛武營同等級

黑盒子實驗劇場空間約二三五坪，包括活動座椅在內，共有六一四席，為南台灣能容納最多席次的實驗劇場；座椅的織布紋理呈現流動感，則是呼應台江的歷史文化特色，文化局副局長周雅菁表示，不論是椅子還是燈光設備，都與衛武營國家藝術文化中心同等級。代理市長李孟諺與多位市議員昨前往視察，也親自體驗。

李孟諺要求做好防淹水檢測

由於安南區歷經數次豪雨淹水，副議長郭信良提醒相關單位做好防範，避免將來位於地下室的圖書館空間慘遭雨水淹沒。李孟諺也要求施工單位以八二三豪雨的標準，進行相關防水檢測。文化局強調，圖書館四周皆有防水層可阻擋大雨沖刷，八月豪雨時即已通過考驗，且設有滯洪池可有效避免淹水。