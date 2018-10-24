〈南部〉等待10年 台江文化中心12月2日謝土

2018-10-24

〔記者劉婉君／台南報導〕台江文化中心為全國首座由下而上、由地方催生的文化中心，兼具文化中心、社區大學及圖書館功能，目前施工進度已逾九成三，將於十二月二日完工謝土，試營運至明年三月，四月開幕。其中，黑盒子實驗劇場不僅座椅專為台江設計，設備也是衛武營國家藝術文化中心等級。

全國首座由地方催生的文化中心

地方引頸期盼十年的台江文化中心，於一○四年底開工興建，總經費達四億五千萬元，目前所有建築物的結構體工程均已完成，正進行戶外景觀施工，設備包括圖書館、舞蹈教室、黑盒子實驗劇場、終身學習中心、烹飪教室及工藝教室等；十二月二日謝土後，文化局人員即進駐啟動試營運。明年一月開始，除了有三個結合在地居民參與的工作坊外，還會有五場實驗劇場演出，測試相關設備及動線。

劇場設備與衛武營同等級

黑盒子實驗劇場空間約二三五坪，包括活動座椅在內，共有六一四席，為南台灣能容納最多席次的實驗劇場；座椅的織布紋理呈現流動感，則是呼應台江的歷史文化特色，文化局副局長周雅菁表示，不論是椅子還是燈光設備，都與衛武營國家藝術文化中心同等級。代理市長李孟諺與多位市議員昨前往視察，也親自體驗。

李孟諺要求做好防淹水檢測

由於安南區歷經數次豪雨淹水，副議長郭信良提醒相關單位做好防範，避免將來位於地下室的圖書館空間慘遭雨水淹沒。李孟諺也要求施工單位以八二三豪雨的標準，進行相關防水檢測。文化局強調，圖書館四周皆有防水層可阻擋大雨沖刷，八月豪雨時即已通過考驗，且設有滯洪池可有效避免淹水。

  • 代理市長李孟諺（右三）與多位市議員昨前往視察台江文化中心黑盒子實驗劇場的椅子與燈光設備，均為衛武營國家藝術文化中心等級。（記者劉婉君攝）

    代理市長李孟諺（右三）與多位市議員昨前往視察台江文化中心黑盒子實驗劇場的椅子與燈光設備，均為衛武營國家藝術文化中心等級。（記者劉婉君攝）

  • 台江文化中心施工進度逾9成，預計12月2日謝土。（記者劉婉君攝）

    台江文化中心施工進度逾9成，預計12月2日謝土。（記者劉婉君攝）