〈南部〉台東杉原海域 清除6公斤廢漁網

2018-10-24

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣杉原海域持續推動保護生態，二月開始收費後，入園遊客破十萬人次，縣府農業業處加強保育力道，除擴大海域保育範圍，近日也委外清除六公斤珊瑚礁區的廢棄漁網，保育志工陳世岳指出，希望再接再厲，比照日本沿海珊瑚礁岩區禁止使用漁網等漁具，台灣沿海珊瑚礁區也能永續保護生態。

6月公告擴大保育範圍

台東縣政府在杉原海域劃設「富山漁業資源保育區」，並於今年二月開始收費營運，入園遊客必須先聽取保護海洋的規範宣導，包括不能丟石頭、不能捕捉動植物等規定後，才能進到海邊，減低人為對海洋的干擾，六月更擴大海域保育範圍，從原來的高潮線外五百公尺，再向外延伸到一千五百公尺為「緩衝區」，公告禁止使用任何漁網漁具在緩衝區採捕水產動植物。

違規採捕 可罰3萬至15萬元

農業處長許瑞貴說明，就是因為保育區護魚有成，魚苗長大往外海游，「溢滿效應」顯著，在未禁止前，漁民都喜愛在保育區外海域作業，且使用的漁具多為刺網，廢棄網具更容易直接覆掛天然礁區，公告後若發現違規，可開罰三萬到十五萬元，近日更僱工清除廢棄漁網、高達六十公斤。

保育志工陳世岳說，禁止漁網漁具捕魚後，一支釣的船家回報海面上出現不少綠蠵龜，覆蓋珊瑚礁的廢棄漁網清除後，對珊瑚礁生態保護很有幫助，因為珊瑚礁岩區多為小魚躲藏處，因此也建議台灣比照日本，在沿岸珊瑚礁區禁止使用漁網等漁具。