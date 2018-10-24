〈南部〉潮州客運轉運站將動工 台灣燈會前完成

2018-10-24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣明年取得台灣燈會三十週年主辦權，台鐵西部幹線起始站屏東潮州火車站，將成為交通轉運要塞，斥資三千兩百多萬元的潮州公路客運轉運站預計下個月動工，屏東縣政府交通處表示，潮州轉運站預計工期為一百二十天，為配合台灣燈會，已協調廠商加速趕工。

工期120天 將請廠商趕工

明年台灣燈會預計在二月十九日至三月三日舉辦，主燈區位在東港大鵬灣，另外在東港鎮、屏東市區也都會有不同的主題燈區展示，潮州火車站是台鐵西部幹線起始站，燈會期間預估會有大量人潮湧入，屆時將透過交通路線規劃與引導，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具與接駁車。

交通處指出，潮州公路客運轉運站與潮州火車站共站，可以縮短硬體作業，工程將分成月台部分及售票候車等兩方面進行，已協調廠商加速作業，趕在燈會前完工，因應燈會期間轉運需求。

與火車站共站 轉乘無縫接軌

潮州公路客運轉運站因為涉及都市計畫變更、土地徵收等問題，導致進度屢屢延宕，屏東縣政府多次與台鐵溝通後，終於讓轉運站與火車站共站，未來潮州公路轉運站將設置六席月台，候車空間、公車動態資訊、售票窗口等基本營運服務則位在火車站內，提升鐵、公路轉乘便利性，讓公共運輸無縫接軌。

除轉運站工程迫在眉睫，取得潮州火車站商場經營權的太平洋百貨也同樣著急，商場籌備處長李玉芬說，燈會人潮可帶動商圈業績，但原本預計年底試營運的潮州車站商圈，因配合轉運站工程而往後延，目前商場同步進行招商作業，預計農曆年前試營運，至於屏東火車站前的客運轉運站預計十一月底試營運。