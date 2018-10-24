〈台北都會〉北市老舊宿舍 忠勤三莊轉包租代管

2018-10-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕一九八三年前，公務人員享有職務宿舍終身居住福利，但隨著許多職務宿舍破敗，礙於仍有眷戶使用而無法都市更新。台北市財政局今年五月起將老舊宿舍委外利用，如文山區忠勤三莊、八德路警察宿舍由民間業者包租代管，另四處小型眷舍則交由地方、民間社團使用。財政局昨天表示，各界踴躍提案活化宿舍，十一月上旬將再釋出三處宿舍。

八德路警察宿舍及忠勤三莊宿舍，由民間包租代管業者出資整修。財政局說明，忠勤三莊原為榮民宿舍，計有八十七戶，今年七月由「共宅一生股份有限公司」得標、委外九年，年租金為五十五．二萬元，估計每戶對外招租月租不超過一萬元。

忠勤三莊將整修一年，廠商會打造共用空間，宿舍過去就用公共衛浴，為讓房客有更多互動機會，廠商決定維持原設計，不設計獨立衛浴。

另外，八德路警察宿舍共有四十五間，十間仍有眷戶使用，因此過去難以設定地上權或都更，由經營兒童新樂園、動物園商場的麗陽公司得標，最長可租七年，年租金為一一二．二萬元；對外租金第一年維持基準租金，第二年以後，若房屋租金指數漲幅達三％，才可調整。

另外，財政局今年五月起也將四處宿舍委外民間團體使用，如中正區公所位於詔安街的職務宿舍，即由民間人士得標，未來將經營精神「食」光屋，引進農民食材及社區營造基地；財政局表示，宿舍委外引發各界興趣，預計十一月上旬再釋出三處宿舍。