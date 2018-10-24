〈台北都會〉AVR國際創新學校 首期招生

2018-10-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為培育台北市AVR人才，台北數位產業園區內的「AVR國際創新學校」昨舉行開幕儀式，即起招生。首期「國際菁英培訓班」十六週課程收費卅萬元，採審核制，授課內容包含基礎開發能力課程、專案實作訓練，鎖定面臨轉換跑道、希望能再自我精進的業界人士。詳情可至https://goo.gl/bqvS7M查詢。

台北數位產業園區坐落捷運圓山站旁，鄰近花博公園。其中Ｂ棟大樓營運團隊為「台以投資合作中心」，一樓是AVR互動體驗中心、二樓為AVR國際創新學校、三樓則是AVR多功能教娛展中心，引入以色列及美國的AVR產業鏈資源，使園區AVR產業機能更完整。

AVR國際創新學校即起招生，首期「國際菁英培訓班」十六週課程收費卅萬元，採審核制，授課內容包含基礎開發能力課程與專案實作訓練。學員除需具備程式開發、遊戲設計，或建築、工程、數學、物理等相關學歷背景或工作經驗，最好有遊戲或網頁設計經歷、良好英文溝通能力。

台北市會展基金會說明，首期課程主要是鎖定有一定工作經驗，但正面臨轉換跑道的業界人士，對相關能力的要求較為嚴謹。

產發局表示，花博公園建置「圓山新創產業聚落」，提供平台讓影音、藝術、時尚、設計、文化、科技、教育等產業創新能量，進行跨域交流。