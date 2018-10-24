〈台北都會〉北市蔬果殘留農藥抽驗 秋葵超標48倍

2018-10-24

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府九月份市售蔬果殘留農藥抽驗結果出爐，抽驗九十一件蔬果、有十件違規，其中五件由台北農產運銷公司批發市場銷售，秋葵更被檢出殺蟲劑氟尼胺超標四十八倍、脫芬瑞超標卅一倍，以及不得檢出的布芬淨。衛生局表示，十件違規品均來自外縣市，已令抽驗地點下架不得販售，並移請所轄縣市處辦，依據「食品安全衛生管理法」，可罰有責業者六萬元至兩億元。

10件違規 5件為北農銷售

對此，北農公司主秘路全利表示，每日有數萬件蔬果進場交易，均會按照品項輪流抽驗三百件，採生化快速檢驗，不合格貨件不予拍賣，且公開銷毀、樣品送至合格檢驗單位複驗。

北農每日按品項輪流抽驗

路全利解釋，抽驗結果需於當天凌晨三點、拍賣前出爐，他坦言無法一一檢驗，僅能按品項輪流抽驗；一旦接獲衛生局不合格名單，供應商即停止供應十天，第二次即廢止供應人資格，日後會對進場供應商加強查驗。

衛生局公告十件違規品，北農公司第二果菜批發市場占半數，包括秋葵被檢出殺蟲劑氟尼胺超標四十八倍、脫芬瑞超標卅一倍，以及不得檢出的布芬淨○．○二ppm，供貨廠商是「嘉義縣嘉保果菜運銷合作社」。菜豆則被檢出殺菌劑環克座超標八倍、賽速安超標三倍，供貨商是「彰化縣埤頭合作農場」。

至於芥藍菜被檢出殺蟲劑畢芬寧超標一．四倍、殺菌劑待克利超標一．六倍，供貨商「雲林縣二崙鄉崙西村中山路一四四巷二號」。蚵白菜被檢出殺蟲劑超標一．五倍，供貨商「雲林縣二崙鄉農會」。火龍果被檢出不得檢出的殺蟲劑納乃得○．○三ppm，由「彰化縣二林鎮原斗里五鄰中正巷二號」供貨。

另五件違規品項，分別是中山區「全國食養健康素食自助餐錦興店」的蚵白菜，被檢出殺蟲劑益達胺超標一．五倍、賓克隆超標一．○四倍，及普拔克超標二．一四倍，由新北市「永兆豐股份有限公司」供貨。頂好超市松山光復店的百香果，被檢出殺蟲劑芬諾克超標九倍、撲滅寧超標三倍，由新北市「福和生鮮農產股份有限公司」供貨。

此外，大潤發內湖二店黃秋葵被檢出殺蟲劑因滅汀超標三倍、百克敏超標七倍，由雲林縣「漢光農業生技股份有限公司」供貨。北投區「世界城鮮菓店」的密枝楊桃（紅龍品種），殺菌劑賽福寧超標三倍，供貨商「台南市楠西區密枝里58-20號」。大安區馬興有限公司的泰國短蘆筍，殺菌劑待克利超標兩倍，供貨商為新北市「新聖園有限公司」。