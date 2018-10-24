〈台北都會〉週六水陸並進 「萬旗百舟」 關渡鬥鬧熱

2018-10-24

〔記者周彥妤／台北報導〕第四屆「鬧熱關渡節」將於十月廿七日週六登場，以「我家門前有小河」為主題，號召超過一百組遊街團隊「水陸並進」，「手工獨木舟」將橫渡基隆河航向淡水河，陸上踩街則以象徵凝聚的「西河旗」及水岸聚落特色的踩街裝扮，呈現「萬巷揚旗百舟齊行」風貌，最終會師關渡水岸公園廣場，屆時台北市長柯文哲也將到場鬥鬧熱。

為聯繫社區情感，二○一五年起由關渡地區學校、企業、團體與居民發起的「鬧熱關渡節」，今年主辦單位包括關渡宮、台北關渡扶輪社、華碩電腦與喬大文化基金會，協辦單位為台北市觀傳局，由台北藝術大學執行策劃。

手工獨木舟航向淡水河 遊街團隊逾百組

北藝大鬧熱關渡節專案辦公室表示，系列活動從九月底至十月底，日前已辦獨木舟親水活動體驗營、公共空間藝術展演等活動，本週六登場的「鬧熱日」，三大特色包括遊街、市集、匯演。

遊街部分，超過一百組團隊當日上午將「水陸並進」，有水上划舟橫渡基隆河航向淡水河，北藝大學生也以魚類群聚前行為題繪製八艘「手工獨木舟」，象徵關渡的社區團結；陸上踩街則是象徵凝聚的「西河旗」及水岸聚落特色的踩街裝扮。四條遊街路線有水上「千舟線」、陸上「關渡線」、「北投線」和「藝大線」，最終匯聚關渡水岸公園廣場。

市集部分，當天上午十時於關渡水岸公園廣場開市，號召關渡地區在地特色、藝術手創攤位。匯演部分則在活動現場水陸匯聚後、中午十二時盛大登場，由表演團體、北藝大藝陣演出。

北藝大鬧熱關渡節專案辦公室提到，除遊街、市集、匯演外，當天系列活動包括「鬧熱遊河」、「河岸關渡寫生比賽」及「台北國際賞鳥博覽會」的「鳥瞰台北」等，均可報名參加。

當地響應活動商家也提供「關渡護照」，護照內串聯知行路與中央北路近七十個在地商家，以消費、打卡參與集章活動，集滿「我‧家‧門‧前‧有‧條‧河」七字，即可於當天兌換精美小禮物。詳情可至活動官網（http://www.guandu.tw）查詢。