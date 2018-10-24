〈台北都會〉《基隆市議員第二選區選情分析》7搶4 老將沉穩新秀爭出頭

2018-10-24

記者盧賢秀／特稿

基隆市第二選區（信義區）共有七人參選，搶攻四席（包含一席婦女保障名額），有兩位議員不再連任，兩位現任議員陳東財、何淑萍可望蟬聯。市議員韓良圻交棒給兒子韓世昱，議員張漢土不選後空出的一席，將由前市議員江鑒育和擔任里長的黃元良二搶一。

信義區是文教區，選風傳統、單純，民進黨提名的陳東財已經連任五屆，他經常騎單車深入各地，邊騎車邊撿拾垃圾，兒子陳軍佐出馬競選信義區孝忠里里長，父子倆一起拚連任；國民黨提名的何淑萍將尋求五連霸，為民服務口碑佳，人脈組織也相當綿密。

最資深、連任六屆的張漢土和連任五屆的韓良圻都不再競選連任，韓良圻由兒子韓世昱接棒參選，人稱「小番薯」的韓世昱在父親的服務處歷練多年已駕輕就熟，支持群穩固，預料可順利接棒。

國民黨提名的前市議員江鑒育和無黨籍的黃元良，兩人實力伯仲之間；不再拚連任的張漢土擔任江鑒育競選總部主委，栽培江當接班人；黃元良擔任里長長達二十八年，服務勤快，有多位里長力挺，預估二搶一。

女性候選人還有民進黨提名的陳宜和無黨籍的林月琴，兩人都是第二度參選，陳宜是民進黨新生代，有網球界漂亮寶貝之稱，她今年辭職、全力拚戰；林月琴以前任職市府，今年六月辭職，破釜沉舟向前衝。