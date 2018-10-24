〈台北都會〉蘆洲公益慈善大樓 湧蓮寺捐6億興建

2018-10-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺昨天慷慨捐贈六億元給新北市政府，將在捷運三民高中站一號出口旁的市有地，興建一座地上六層、地下三層的多功能公益慈善大樓，規劃運動休閒中心、公共托育中心、公共托老中心、圖書館、演藝廳及停車場等設施，嘉惠市民。

產權及經營管理權 屬於市府

代表受贈的新北市長朱立倫表示，湧蓮寺「裸捐」六億元工程款，做為公益大樓興建費用，配合三蘆地區市民需求，將興建國民運動中心、演藝廳、圖書館、藝文展覽中心、停車場、公共托育與公共托老等設施，為感念湧蓮寺管理委員會與信眾的愛心，未來建物將命名為湧蓮公益慈善大樓，產權及經營管理權屬於市府，期許將來有更多寺廟捐贈公益空間。

湧蓮寺主任委員陳宏昌表示，湧蓮寺秉持取之於社會、用之於社會的精神，感謝市府團隊提供土地，讓湧蓮寺有機會服務社會大眾，期許市府能將公益慈善大樓蓋得美輪美奐，成為蘆洲的新地標，造福廣大民眾，更期盼拋磚引玉，鼓勵其他寺廟發揮更大愛心，協助政府做好社會福利工作。

湧蓮寺行善 年年捐逾千萬元

民政局長江俊霆指出，湧蓮寺是三重、蘆洲地區重要信仰中心，長期熱心公益、關懷社會，從八八風災、八仙塵爆、高雄氣爆，到台南及花蓮震災，總是在第一時間捐贈善款協助救災，並頒發清寒獎助學金、發放物資給低收入戶、捐贈巡邏車等，每年捐款金額達一千萬元以上。

江俊霆說，在二○一五年啟用的蘆洲溪墘湧蓮市民活動中心，也是湧蓮寺管委會響應市府政策，捐贈工程款項，目前使用率相當高，每天有許多民眾運動、進修，並舉辦老人共餐活動。

市府副秘書長邱敬斌說明，該用地面積三一七九．七平方公尺，現為停車場用地，將進行都市計畫專案變更，預計八、九個月完成程序，期間同步進行建物規劃、設計。