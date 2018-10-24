〈台北都會〉扁指柯稱「不想選總統」就是要選

2018-10-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲多次公開聲稱不選總統，但前總統陳水扁昨透過「新勇哥物語」表示，柯文哲說「真的很不想選」就是要選的意思；扁還說，「柯如何保證都不能信！」柯文哲昨受訪直呼「這很奇怪」，並以「愛不愛」比喻反問，難道說不愛就是愛嗎？

柯文哲日前接受美國「彭博」（Bloomberg）專訪，談到是否參選下屆總統時，柯表示「真的很不想選」、「以後的事以後再說」。

扁：柯如何保證都不能信！

但陳水扁昨透過「新勇哥物語」質疑，「真的很不想選（總統）就是要選的意思！」扁更分析，柯文哲若連任台北市長失敗，一定參選二○二○總統；如果連任成功，則二○一八是二○二○的前哨戰，「一個人打敗藍綠二大黨，更是夯到最高點！柯如何保證都不能信！」

柯指這很奇怪 以「愛不愛」比喻

對此，柯文哲受訪僅說：「這就像人家問你愛不愛他，你說不愛，人家說就是你愛他的意思，這很奇怪！」

另外，國民黨立委蔣萬安日前接受廣播專訪，指柯文哲的「兩岸一家親」言論吸走藍營約兩成票。對此，柯文哲受訪則笑說：「這也是很奇怪的題目」，不過每天做自己就好。至於蔣萬安稱國民黨民調顯示柯與國民黨市長參選人丁守中民調只差五％；柯文哲回應，民調是迷思也是科學，應公佈加權怎麼做；選舉的事不要問他，他的態度就是每天這樣過日子。

柯文哲昨下午也參觀北市府的公共住宅展，外界質疑公宅政策不斷跳票；柯文哲回應，已確定目標，最重要是，超過三個月沒有使用的空屋有八十萬戶、超過一年的也有六十萬戶，還是要思考居住政策要怎麼重整；在包租代管政策下，空屋釋出量仍不夠，因此要從稅制等方法下手。