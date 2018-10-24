〈台北都會〉〈六都最慢〉北市電動公車10/29上路 前3天免費

2018-10-24

〔記者黃建豪／台北報導〕交通部目標二○三○年全面採用電動公車，六都起步最慢的台北市，第一條電動公車路線終於要在下週一上路，從十月二十九日起行駛動物園站至松山車站，前三天免費搭乘，且今年底前班次頻密的和平幹線，也會有一半班次改用電動公車載客。據了解，北市版電動公車目前未規劃WiFi，且行車時安靜許多，只有些微馬達聲，民眾恐怕更難注意到。

行駛動物園站至松山車站

台北市雖早在二○一二年試營運電動公車，卻因電池續航力不足，出現營運途中車輛充電、維修等問題，加上造價是柴油公車一倍以上，使得電動公車發展停滯多年。行政院為改善空污，去年由院長賴清德喊出二○三○年公車全面電動化目標後，各界才發現，台中、桃園、新竹、台南、高雄合計電動公車超過兩百五十輛，新北也至少有兩輛，公車路網發展最完善的台北反而掛零。

下週一試營運 11月起收費

面對單輛造價高達一千兩百萬元的電動公車，台北市政府今年提出四年四百輛先期目標後，透過補貼業者方式，電動公車每跑一公里就補貼五元，加上中央可補助每輛車五百多萬元等條件，欣欣客運終於規劃北市首條電動公車路線，因營運考量，並沒有優先經營空污較嚴重的區域，而是先跑載客量大的動物園站至松山車站，路線全長三十一．五公里。

按欣欣客運規劃，行駛動物園站至松山車站的電動公車，於十月二十九日至十月三十一日試營運、三天免費試乘。十一月一日起收費，平日四十七車次、假日為三十四車次，主要停靠動物園站、捷運木柵站、台北一○一國際購物中心、捷運永春站與松山車站 ，由十二輛電動公車支撐路線，每輛車一天跑六趟。對於過去頭痛的蓄電問題，欣欣客運表示，新式的組合式電池一次充飽電，可行駛超過二五○公里，蓄電及充電沒有問題。

另一方面，由大都會客運經營的北市和平幹線以及新北市橘五路線，今年底也將各調動十輛電動公車試營運。大都會客運總經理李建文指，和平幹線約有一半的班次會改成電動公車，相較傳統柴油公車，車輛行駛間安靜許多，頂多有些微的馬達運轉聲，恐使得民眾更難注意到，這也代表駕駛得更加小心。