〈北部〉讓鄉親安心搭乘 陳金德籲查明「普悠瑪案」真相

2018-10-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕普悠瑪號二十一日在宜蘭出軌翻覆，造成十八人罹難。宜蘭縣代理縣長陳金德表示，東部鄉親搭火車出外，最常搭乘的是普悠瑪號及太魯閣號，行政院應將事故原因調查清楚，否則大家不敢再搭有問題的普悠瑪號。

縣務會議上 感謝各局處合作救災

「一定要查出真相！」這起意外是台鐵二十七年來最嚴重死傷事故，行政院調查小組已在釐清事發原因。陳金德說，這跟台鐵制度、人員或採購車輛有關，必須查個水落石出，給社會大眾交代，才不會影響大眾搭火車意願。

陳金德昨日在縣務會議說，事發之後，宜蘭縣各大醫院醫護人員銷假上班，縣府相關局處各司其職，漏夜協助救災及後續事宜，行政院政務委員陳美伶協調理賠事宜，第一階段搶救工作已在二十四小時後告一段落，感謝縣府團隊通力合作。

事故地點新馬車站一帶鐵道，有段三百五十公尺長彎道，媒體詢問是否該截彎取直？陳金德回應，普悠瑪號本來就是克服彎道而購置，從台北南下經過東北角的鐵道，沿途有許多彎道，普悠瑪、太魯閣均屬傾斜式列車，行駛彎道時克服離心力，維持一定速度，新馬車站的彎道，對傾斜式列車而言不是問題。

盼儘速打通至南澳段 評估鐵路高架

陳金德強調，東部縣市聯外交通比較不便，普悠瑪、太魯閣號是重要的交通工具，火車出軌意外發生後，首要之務是查明原因並改善，讓鄉親安心搭乘。

為提供東部旅客安全回家方式，陳金德希望行政院重視地方需求，加快作業腳步，儘速打通宜蘭縣東澳到南澳段的隧道公路，鐵路高架也要一併評估推動。