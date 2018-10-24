〈北部〉中醫大新竹附醫將完工 年底營運

2018-10-24

〔記者廖雪茹／竹北報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院第一期工程即將完工，預定十二月底營運，將設置急重症中心、癌症中心、腦中風中心、心血管中心等；院方表示，目前醫師和護理人員已招募逾兩百人，正式營運後，預期可彌補新竹地區醫療資源的不足。

中醫大附設醫院表示，第一期工程包括醫療大樓、研究大樓和立體停車場，目前正在收尾階段，爭取十二月十五日對外開業，醫療部門將有卅六科陸續開業；另有醫技部門，將設置急重症中心、癌症中心、腦中風中心、心血管中心，並規劃智慧病房，每床配置平板電腦，提供病人方便而迅速地查詢自己相關的資料。

醫護人員招募方面，目前醫師已近八十位，各科均到位；預計開院初期至少一百床，護理人員目前招募到一百二十五位，已達設置標準，未來因應地方醫療需求，視情形陸續開床，護理人員也持續招募中。

為方便行動不便者、弱勢族群就診，院方初步規劃愛心接駁車，從醫院發車後，行經鄰近的家樂福、至下斗崙，再回到醫院。另除了健保規定的部分負擔減免對象外，院方也正研擬針對銀髮族提供就醫優惠方案。

此外，為紓解交通，院方在立體停車場規劃一千二百七十四個汽車、八百五十三個機車停車位；園區內自設道路，連接周邊的興隆路、博愛南路、福興一路至縣政二路，分別供民眾及救護車進出。