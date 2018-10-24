〈北部〉騎YouBike無「保」障 苗縣府評估投保

2018-10-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣引進YouBike公共自行車租賃服務，卅個租賃站點於六月間陸續啟用迄今，已突破廿五萬人次使用，但目前對使用者尚無保險，民眾騎乘時風險自負，苗縣府工務處表示，已著手與保險業者接洽，評估替YouBike使用者進行投保個人傷害險及第三人責任險，粗估一年保費約一百多萬元，希望明年可完成投保。

苗栗縣政府與YouBike微笑單車公司簽約，引進公共自行車租賃服務，三月底開工，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅處租賃站點，已於九月底完工，提供一千二百輛公共自行車，供民眾使用。

這卅個租賃站點，設在車站、縣府、公所、學校、商場、寺廟、公園等，加上苗縣府加碼提供於明年六月底，前卅分鐘免費騎乘使用，提供民眾洽公購物、學生通勤等短距離交通往返便利，YouBike使用率活絡。

目前僅台北、新北、桃園有投保

苗縣府工務處交通規劃科統計，自六月間陸續啟用迄今，已突破廿五萬使用次數，平均每天約二千三百次使用，且以學生上下學使用最多。不過，交通規劃科長黃幼丞表示，目前對於使用者，尚無保險，因此，若發生交通事故，騎乘者得自負風險。

黃幼丞說，微笑單車公司已與台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化等六個縣市合作，提供公共自行車租賃服務，目前也僅有台北、新北、桃園等三市有針對YouBike使用者投保，保費由市政府負責。

縣府：年保費逾百萬 盼明年實施

黃幼丞說，若保費由業者負責，相信使用費用將會提高，苗縣府基於YouBike屬廣義的公共設施，為保障騎乘者安全，也著手與保險業者接洽，評估替YouBike騎乘者投保個人傷害險及第三人責任險，粗估一年保費約一百多萬元，希望明年可完成投保。