〈北部〉才辭新竹縣副縣長 楊文科抗議縣府漲地價稅

2018-10-24

〔竹縣記者／綜合報導〕不滿新竹縣政府調高公告地價，導致下月要繳納的地價稅暴漲，特別是竹北新興開發區受影響最大，依照新的公告地價計算，不少 民眾要繳的稅金將是往年的兩倍到五倍不等，其中，高鐵區甚至有傳出地主一人要繳二、三百萬元，以致昨天下午大約有一百卅名竹北人頭綁白布條，在國民黨新竹縣長候選人楊文科陪同下到縣府抗議。

竹北新興開發區影響最大

縣府表示，公告地價依現行法律從三年調整一次變成兩年一次，上次調整是在二○一六年，但調整後的公告地價佔一般正常交易價的比率仍只有十一．一五％，遠低於全國平均廿．五％，審計室因此提醒已經有影響地方財政收入之虞。

此外，這次全縣至少有尖石、五峰、橫山、峨眉四個鄉鎮市的公告地價完全沒有調升，還有一、兩個鄉鎮因局部地區有新開發才有微調，全縣的平均調幅達廿五．六三％，竹北新興開發區等地影響較大。

不過，全縣有五十一％的自用住宅用地不受影響，當中有八成地價稅要多繳三百元。非自用住宅用地則有六十一％不受影響，八成七增加的地價稅金額在一千元以內，超過一萬元以上的只有二％。

楊文科：景氣不佳 應緩漲

楊文科表示，由於景氣不佳，建議應暫緩調漲地價稅，他在擔任副縣長期間主持地價評議委員會議時，也曾多次表達漲幅不宜太高，但因地價評議委員會乃屬合議制，所以最後的決議仍須尊重該委員會。

縣長允由議員提案暫緩上路

協調期間，縣長邱鏡淳一度面色凝重，強調公告地價不可能調降。後來才答應由議員楊敬賜、鄭美琴今天在議會提案，要求縣府暫緩適用今年上路的最新公告地價課稅，才讓氣憤不已的鄉親鼓掌叫好，逐漸散去。

鄭朝方陣營：楊作賊喊抓賊

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方表示，不少鄉親反映，最近收到新竹縣政府寄的地價稅暴漲帳單，發現全縣漲幅調整廿五．六三％，其中，竹北地區影響最大、調漲八十三．九八％；鄭朝方團隊並嘲諷楊文科身為前副縣長，如今卻「自導自演」大動作抗爭，直批根本是「作賊喊抓賊」！

徐欣瑩陣營批楊文科卸責

民國黨縣長候選人徐欣瑩陣營發言人陳程振表示，民國一○六年新竹縣地價稅評議委員會的主席就是由前副縣長楊文科擔任，他代表邱鏡淳縣長主持會議一手主導調漲地價稅，竟在引發民怨後反過來帶頭抗議縣政府，根本是角色錯亂、自相矛盾，企圖愚弄縣民、推卸責任。