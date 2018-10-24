〈北部〉《桃園市議員第一選區選情分析》深耕地方 老將坐9望10

2018-10-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員選舉第一選區（桃園區）應選十二席、多達廿二人參選，是全市應選席次、參選人數最多選區。其中國民黨、民進黨各提名七人，另包括親民黨、時代力量、綠黨等第三勢力也沒缺席，堪稱是一級戰區，各界評估參選的十名現任市議員實力堅強，有坐九望十態勢，無黨籍與新人約有二到三席空間。

國民黨提名的黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘、蘇家明都是現任市議員，評估坐六望七。其中黃婉如、萬美玲長期耕耘地方、具穩定支持度；陳美梅有服務票與宗親相挺；現任副議長李曉鐘因票源與前縣府民政局長邱德順重疊，選情一度緊繃，經努力開拓票源後選情漸告穩定；蘇家明原打算不再參選，經支持者勸進決定爭取連任，但仍有不少支持者轉向，還好他地方耕耘深厚，積極開拓票源後選情回溫；詹江村先前曾透過臉書挑戰萬美玲、前縣議員吳寶玉引發關注，雖然拉高了知名度，但是否能轉為票源仍待觀察。

民進黨提名七人，外界評估選情坐四望五，現任市議員黃景熙、邱素芬、李光達三人選情相對穩定，新人有一到二席空間，而四名新人各有來頭，現任中正里長黃家齊為前縣議員黃享欽兒子，黃永鎮為前立委黃宗源兒子，前市代李柏瑟為前縣議員廖輝星妻子，余信憲主打「青年改革議會」、初選時拿下新人最高民調。

第三勢力包括親民黨林國政、綠黨羅岳峰、時力簡智翔。林國政曾任市代、為現任里長，主打宋楚瑜、柯文哲推薦，羅、簡對地方而言是新人參選；這三個政黨在第一選區仍有相當的支持者，如要出線，還須積極開拓票源。

無黨籍參選的有邱德順、洪春健、黃成峻、袁慧心、呂學培等人。其中洪春健、袁慧心與無黨籍市長候選人楊麗環搭配競選；黃成峻為前縣議員黃哲鍾兒子、有宗親奧援；邱德順曾擔任升格前的縣議員，具相當實力；呂學培則長期投入公益，也有一定實力。