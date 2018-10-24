〈北部〉中壢中央公園整建 打造月光廣場

2018-10-24

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢「亮」起來！中壢區中央公園面積六○○三平方公尺，另有地下停車場，但公園從一九九四年啟用至今，許多設備已老舊，且植被乾枯、路面損壞、積水，加上多處花台與量體阻隔公園與外部空間，市民敬而遠之。中壢區公所為此決定整建，昨由市長鄭文燦主持動工典禮，將翻新公園打造成月光廣場，預計明年六月完工。

明年六月完工 將設光雕裝置藝術

鄭文燦表示，中央公園距中壢火車站三百公尺，距中平商圈僅二百公尺，公園設有地下三層的公七停車場逾五百個車位，每日由公園進入停車場人數眾多，但公園因設施逐漸老舊，不再吸引市民，相當可惜。經地方爭取，市府檢測發現公園的防水功能已不堪負荷，需要更新。

規劃表演、群聚空間及夜間場景

中壢區長吳宏國表示，中央公園以「月光」為主題規劃整建工程，總經費三九○○萬元，預期以學生及青年族群為主要使用者，因此規劃表演空間、群聚空間及有趣的夜間場景為主軸，將打造環形迴廊並將照明沿著屋簷設置，營造出光暈的概念，另有舞台廣場，將停車場通風口改為舞台，增加活動空間；除了舞台、多功能廣場、休息區，公園也將設置光雕裝置藝術、光雕鞦韆區，提供市民更多活動空間，且活絡周遭與公園的聯繫。

鄭文燦指出，鄰近中央公園的中正公園歷史更久，市府也正規劃透過公民參與方式彙整意見，推動中正公園的更新，另改善步道、排水及植栽等設施，並規劃增加松鶴會館設備及增設中央里市民活動中心。