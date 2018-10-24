〈北部〉逾500件作品 首屆桃園文創博覽會週六登場

2018-10-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府整合文化局、原住民族行政局、客家事務局、青年事務局及經濟發展局，以工藝、生活美學出發舉辦首屆「桃園文創博覽會」，將於廿七日至十一月四日在桃園展演中心舉行。市長鄭文燦表示，文創博覽會規劃藝術文化、互動科技藝術等六大主題展區，有逾五百件參展品，並有VR、AR虛擬互動體驗，未來將以雙年展方式，每兩年舉辦一次。

6大主題展區 還有虛擬互動體驗

「桃園文創博覽會」歷時一年多統合相關局處，以原創、客創、青創、工業設計創作及一般生活文創五個角度出發，規劃藝術文化區、生活產業區、客家文創區、原民文創區、青年科技區及互動科技藝術區等六大展區，還有「首日福袋」、「文創手作坊」及「創藝講堂」等多元活動。

其中，生活傢飾展由二○一五、二○一六年台灣文博會策展人陳俊良團隊策劃，另有客家文化工藝品、原住民文創作品及青年團隊的科技作品展出，參展者不乏知名業者，包括復興空廚、宏亞食品等。

雙年展 以「桃園之最」為主軸

鄭文燦指出，「桃園文創博覽會」為雙年展，規劃以一年文創博覽會、一年桃園設計展方式舉辦，盼透過逐年舉辦累積各式不同的文創作品、人才及風格，也會運用桃園農業博覽會的客家工藝館，未來機捷A17領航站旁的國家級原住民族文創中心，以及A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站間的桃園市立美術館，提供更多文創作品展覽空間。

文化局長邱莊秀美表示，「桃園文創博覽會」以「桃園之最．文創獻禮」為主軸，展現桃園的文創魅力，歡迎民眾前來觀展，透過視覺、聽覺及觸覺，感受文化饗宴。