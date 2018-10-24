〈北部〉回顧三大林場 花蓮林業歷史特展

2018-10-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮林業開發史豐富，林務局近年陸續委託專業團隊，拼湊出林田山、太魯閣及木瓜山等花蓮三大林場的開拓歷史，並舉辦「山林記憶：花蓮林業歷史特展」，即日起在全台現存最完整且深具特色的伐木基地「林田山林業文化園區」展出，解密花蓮林業人的開發史。

花蓮林田山林業文化園區，占地逾十五公頃，是東部唯一一座被列入文化資產保護的林業聚落，在禁伐林木政策實施後，日式檜木房舍及運載鐵道就地保留，因屬聚落型林場，花蓮縣政府還在二零零六年底，將八十九棟宿舍公告為歷史聚落。

27日發表太魯閣林業史新書及紀錄片

花蓮林區管理處近年委託專業團隊，分別前往太魯閣、木瓜山及林田山等林場，進行林業史蹟調查研究，已相繼揭曉木瓜山及林田山林場的史料，其中有關太魯閣林場的研究結果，將透過展覽完整呈現，並預計廿七日發表新書「森林．部落．人—太魯閣林業史」及首映「在森林中。嵐山工作站」紀錄片。

花蓮林管處長楊瑞芬說，「花蓮林業歷史特展」展出主題為廿世紀初以來的花蓮森林開發史，包括珍貴老照片、歷史文物、公文書檔案及各種林業設施的測繪與情境繪圖，還有研究團隊拍攝的設施現況與踏查歷程照片，盼能透過豐富展示，讓民眾看見花蓮山林開發史與林業人的辛勤奉獻。

楊瑞芬說，展覽除呈現現地調查研究與文獻蒐集資料，同時還有攝影團隊的影像紀錄，利用無人機空拍，鳥瞰幾乎淹沒在森林裡的伐木設施與相關房舍等，畫面內容精采可期，歡迎民眾一起走訪林田山，了解花蓮昔日珍貴的山林開發史。