〈北部〉香港花蓮包機27日停飛 縣府搶國內線外國客

2018-10-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕由香港快運航空HKexpress負責的花蓮─香港包機直航，確定從廿七日起停飛，花蓮縣政府已針對不同客群規劃各式旅遊配套措施，並搭配縣內觀光亮點及季節性活動推出機加酒、鐵加酒等套裝行程，將持續與旅行社接洽，透過國內班機延伸外國旅客行程至花蓮，期望穩定旅遊客源，降低香港快運停飛的影響。

國際航線叫停 協調延伸外客行程來花

前年十二月花蓮香港直飛啟航後，東部民眾省去到桃園機場搭機的車程往返時間，每趟載客率平均都有八、九成。據了解，疑似因票價較低、不易獲利，加上地勤費用較高，導致航空公司決定停飛；香港快運在官網表示，停飛該航線原因，主要以完善分配企業資源達致更佳營運效益。

針對花蓮國際航線停飛，花蓮縣代理縣長蔡碧仲多次指示觀光處應作好配套措施，尤其辦妥後續節慶活動，將國際航線停飛對觀光產業的影響降到最低，並加強對縣內旅宿業的服務與輔導。

觀光處處長彭偉族說，為補強花蓮因交通發展先天的弱勢，已積極協調旅行社透過結合國內班機，包含華信高雄－花蓮、台中－花蓮航線及立榮台北－花蓮航線，將北、中、南三地的外國遊客行程延伸至花蓮，並持續與香港旅行社洽談未來合作機制。

搭配住宿送北花包車旅遊 吸引港澳客

他強調，縣府也推出「花蓮住兩晚，好禮十選一」旅宿優惠活動，並與華信航空合作，搭配在花蓮住宿就贈送台北—花蓮包車旅遊服務，盼能將北部的港、澳遊客行程延伸至花蓮。

彭偉族說，目前縣府也為國旅及Inbound外國遊客規劃多種旅遊配套措施，包含推出「花蓮好玩卡」中的十五條自由行或包車旅遊套裝行程，並向國內大型企業福委會推廣，可望促成二千組以上的遊客實際旅遊花蓮，花蓮好玩卡亦鎖定採自由行外國旅客，推出英、日、韓宣傳影片及文宣，搭配交通部觀光局既有的好玩卡國際宣傳，加強行銷力道。