〈北部〉竹市敬老卡 泳池、運動中心也能用

2018-10-24

〔記者王駿杰／竹市報導〕為鼓勵年長者們多出門活動，新竹市府將擴大敬老卡使用功能，年長者可於下個月起到香山、南寮游泳池及國民運動中心使用，讓年長者更彈性運用敬老卡額度。

今年六十六歲的張姓市民指出，她使用敬老卡已經一年了，平日她會搭公車去市場，或到老友家閒話家常，得知敬老卡可以擴大使用，已經和老友們約好在游泳池相見。

鼓勵長者運動 下月起擴大使用功能

社會處李季縈指出，目前設籍在竹市年滿六十五歲以上的年長者，約有四萬兩千人領有敬老卡，每月有六百點（元）額度，過去只能用於搭乘公車，有不少年長者反映點數用不完，因此今年十一月起將擴大至香山游泳池、南寮溫水游泳池及新科國民運動中心，即將開館的竹光國民運動中心也會在試營運時上線使用，藉此鼓勵年長者外出運動。

李季縈表示，只要設籍新竹市，年滿六十五歲以上年長者就可至任一區公所申辦敬老卡，而新增使用範圍可免換卡直接使用，民眾可多加利用。

李季縈說，林智堅上任後重視年長者的福利與照顧，市府推動五大敬老措施，包括續發安老津貼三千元、重陽敬老禮金提高至兩千元、免費全口假牙、免費健康檢查及四十八處共餐食堂等，全方位的福利與照顧，希望讓每位年長者都能開心「呷百二」。