〈北部〉地主無私捐地闢路 新竹市巷道終打通

2018-10-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市中華路四段沿著鐵道的巷道，過去五、六十年從未打通或連結，居民常得從中華路繞巷而行，市府在打通四段四○九巷到四五一巷後，昨天舉行中華路四段一八一巷到四○九巷的新闢道路動土典禮，這條長六百八十五公尺的道路，除台鐵提供土地、最重要的是地主張壯基無償捐出一百坪土地，預計明年六月完工，將使周邊五千多名居民受惠。

林智堅感謝地主 讓居民有便捷返家路

新竹市長林智堅感動的說，感謝地主張壯基、張線英、張運富無償提供土地，甚至自行拆除倉庫後把土地捐出來做道路，巷道的打通和連結，不僅是竹市中華路沿線重要的替代道路，更能提供居民一條便捷的回家道路。

地主張壯基兄弟妹義舉 令人感佩

無償捐百坪土地的張壯基靦腆的說，其實他也考慮很久，後來想到現在有經費若不做，以後恐怕更難開路了，於是說服他的弟弟、妹妹也捐出農地，況且開路能讓大家更順暢，即使有損失，也沒有比大家能使用更重要，就連放農機的倉庫他也會拆掉。

市府工務處表示，這百坪的農地是張壯基家族的耕作農地，市價超過兩百萬元，張壯基家族能無償提供土地開闢做道路，真的是難得又偉大的事，令人感佩。

中華路4段181巷至409巷 將串連通行

市府工務處表示，竹市中華路四段過去因被台鐵的鐵道所區隔，巷弄之間的交通都得靠中華路來繞行，對居民很不方便，市府九月完成中華路四段四○九巷到四五一巷的新闢巷道後，克服土地取得困難，將再打通一八一巷到四○九巷，未來巷道之間可以直接串連通行，不用再繞中華路，總經費兩千零五十萬元，新闢道路為寬五到六米、長六百八十五公尺的道路。

此外，新竹市府向中央爭取經費進行古蹟和歷史建築的修復，昨天舉行歷史建築南大路警察宿舍修復再利用開工典禮，總經費四千五百七十二萬元，將與周邊老樹相呼應，以「老樹舍」計畫委外，預計明年十一月底完工，會以茶文化館和咖啡產業為主，期許成為新竹後車站「黑金町」文化新據點。