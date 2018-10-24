〈中部〉《台中市議員選舉第二選區選情分析》9搶5 藍綠守成 無黨籍搶攻

2018-10-24

記者張軒哲／特稿

第二選區（清水、沙鹿、梧棲，應選五席，九人參選）市議員選舉此次同樣九人登記參選，競逐五席名額，藍綠各保守提名兩席，國民黨包括現任紅派張清照及黑派顏莉敏，民進黨提名現任楊典忠、王立任，另名現任無黨籍尤碧鈴屬紅派，五名現任市議員將面臨無黨籍前梧棲區長陳廷秀、農會系統吳宜昌、沙鹿區鹿寮里長洪麗華及出身沙鹿的商人陳奇勲等四人挑戰。

張清照 傳有意問鼎議長寶座

國民黨提名副議長張清照及顏莉敏，兩人皆有家族政治背景，任內皆積極服務選民，實力雄厚；張清照延續兄長前議長張清堂的政績，積極爭取高美濕地景觀橋、遊客中心硬體建設，深受肯定，據傳有意更上層樓，問鼎議長寶座；顏莉敏秉持父兄親和力，如鄰家女兒服務選民，獲得長輩喜愛，她口條清晰，議會問政犀利，其父顏清標日前在競選總部成立時，已脫口說出女兒將競逐副議長之位。

民進黨現任楊典忠四年前以近二萬三千票第一高票當選，他深入基層，擔任國小導護志工十多年，獲得地方肯定；而被譽為文化議員的王立任屬新潮流派系，長年重視孩子教育深受好評，協助和平區博屋瑪國小原住民學童爭取資源與出國表演經費。

泛藍出身的無黨籍尤碧鈴接替父親尤世景服務選民，尤家耕耘梧棲多年，基層實力深厚，她關心港區交通議題，爭取捷運藍線延伸到台中港，盼能順利連任。

前梧棲區長陳廷秀四年前獲得一萬二千多票，此次再投入選戰，從教育界轉戰政壇的他，盼能再踏上從政之路。泛藍出身的吳宜昌為梧棲農會總幹事王秝毅的夫婿，雖未獲國民黨提名，但他行政經驗豐富，獲得農會體系支持。無黨籍沙鹿區鹿寮里長洪麗華、商界名人陳奇勲也投入選戰。

第二選區維持四年前九搶五局面，其中有四名候選人與梧棲區淵源深厚，讓選情撲朔迷離，現任市議員步步為營，不敢大意。