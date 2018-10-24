〈中部〉永春國小閱讀角變異國城堡 學生愛造訪

2018-10-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「今天要去那一座城堡看書？」這麼霸氣的問題是台中知名「城堡國小」永春國小學童間近日最熱門的話題。

南屯區永春國小因校舍建築採城堡造型打造，是台中知名城堡小學，也形成特殊校園風情，近日校內又多了五座「城堡」，學校利用樓梯口轉角設計包括俄羅斯、德國等國的異國城堡，變身閱讀角，讓學生周遊列國更愛閱。

結合教育等多功能元素

考量學校教學大樓樓梯轉角均有不少角落區，除了通行功能外，這學期永春國小校長林峻堅帶著教師團隊，設法增加樓梯轉角的CP值，考量以往不少學校均利用類似角落設計閱讀角，永春團隊決定保留閱讀角的概念，但讓閱讀角增添複合式功能、催生「世界角享閱」，結合國際教育、美學、科技及閱讀等多功能元素，打造成讓學生不再只是「路過」的新閱讀、休憩、課程甚至美感體驗及AR行動學習的空間。

不同風格 學生相約走訪

永春國小具有最富盛名的城堡特色，「世界角享閱」也走城堡風，一樓的德國角以格林童話為背景，有新天鵝堡等設計；二樓是俄羅斯的聖巴索教堂，還搭配有俄羅斯娃娃座椅。

三樓是西班牙風情，在西班牙塞戈維亞城前有知名的鬥牛士，座椅設計為鬥牛造型；四樓是日本大阪城，五樓則是以中南美洲的馬雅文化、印加文化為主，融入包括天空之城「馬丘比丘」設計等，增添閱讀角的異國風情，各層放置的圖書也搭配所屬國家的特色選書，讓學生從閱讀看世界。

新城堡空間甫完成，即成學生下課熱門逗留地點，學生間最愛相約到不同國家城堡晃晃。