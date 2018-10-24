〈中部〉一中商圈無現金交易 月營業額500萬

2018-10-24

〔記者張菁雅／台中報導〕一中商圈共有卅七家店家提供無現金交易服務，並自十月一日至廿六日舉辦消費集點抽獎活動。一中商圈管委會昨日表示，在活動帶動下，截至昨日，初估使用無現金支付工具的營業額累積達五百萬元，管委會將在廿六日抽獎，當天並免費送出一百份飲料或福州包。

37家店家加入 集點換摸彩券

一中商圈店家為了提升商業競爭力，導入時下正流行的無現金交易服務，目前共有卅七家店家加入，在廿六日前，前往這些店家以無現金支付工具消費滿一百元，即可獲贈一點點數，集滿兩點可兌換一張摸彩券。

小額消費 悠遊卡最常被使用

一中商圈管委會表示，該商圈提供悠遊卡、Line pay、Apple pay、Samsung pay、Android pay、Google pay、銀聯閃付、電子錢包、信用卡等多元支付工具，由店家根據其需要及支付工具廠商提供的條件，選擇裝置何種讀卡機；至於消費者方面，最常使用悠遊卡，通常是用在購買小吃、飲料等小額消費，而購買運動用品、美髮時，因金額較大，則會使用Apple pay。

管委會也說，截至前天為止，已發出兩萬多張摸彩券，初估這次活動已帶來約五百萬元的營業額；未來也將持續鼓勵店家加入無現金交易服務行列，目前會員店家有約一百家，目標是半年內提供無現金交易服務的店家達到六十家，營業額成長三成。

管委會指出，廿六日將進行抽獎，民眾有機會得到任天堂Switch、無線藍芽音響、全景相機等大獎，另為回饋消費者，當天憑摸彩券的存根聯，在活動舞台處可免費領取飲料一杯或福州包一份，限量一百份，現場還有獨立樂團演出。