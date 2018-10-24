〈中部〉續租河川地 老農怨得找25年前村長

2018-10-24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉八○歲農民陳在，向國有財產局承租約一公頃的河川地耕作數十載，日前收到國有財產局通知得「重新登記」，陳男騎了一小時機車到國有財產局辦理，辦事員卻告訴他得拿「一九九三年村長的證明並附村長當選證明書」才可以再承租，陳男說，當年的村長早已往生，他根本不知要如何叫「死人來證明」？他懷疑國有財產局想用這種方法收回土地。

國產局︰可找公所出證明

國有財產局官員表示，國有土地非常多，他們也很希望有人耕作和管理，但對於陳姓農民，若要承租，根據「國有耕地實施辦法」，就是要有一九九三年時的村里長出具證明，如果當年的村長已往生，過去也有找公所農業課證明通過的案例，他建議老農可找公所出具證明。

官員強調，國有財產局目前無意把河川地收回，相反的，為了河川地不被不肖人士濫挖或倒事業廢棄物，他們還「巴不得」農友繼續在此耕作，但辦法的規定就是如此，他們只好照辦。

溪州鄉長︰不便民

但溪州鄉長黃盛祿說，這麼單純的事，為什麼要搞得那麼複雜，鄉內類似的案例不少，純樸的農民怎敢騙官員，對此，國有財產局當思「如何一次解決」，也就是「相信農民」，不要再讓他跑好多趟，「可以在國有財產局這個層級解決就解決，不要再把公所拖進來」，否則會讓人民覺得「官僚」。