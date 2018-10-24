〈中部〉土砂防災宣導競賽 10社區秀創意

2018-10-24

〔記者佟振國／南投報導〕讓土砂防災教育更有趣！水保局南投分局昨舉辦土砂防災宣導創新成果發表會，展出中部四縣十個社區的創意專案，有土砂防災教育桌遊、小花蔓澤蘭植物染防災包、迷你水力發電DIY包、食品軟袋罐頭等，展現豐富創意。

水保局南投分局今年五月中旬舉辦二○一八土砂災害宣導創意專案競賽，邀請南投、彰化、雲林、嘉義等四縣社區伙伴，結合社區特色進行創意發想，並有具體作品，成為兼具防災宣導與社區發展的成果，昨於埔里鎮桃米社區紙教堂展出十個社區的作品。

小花蔓澤蘭製做防蚊液

雲林樟湖社區受許多登山者喜愛，但歷經八八風災重創，導致社區有土石流災害潛勢，此次土砂災害宣導與登山者需求結合，以有「綠癌」惡名的小花蔓澤蘭製做防蚊液及植物染包紮三角巾，並有咖啡餅乾組成的防災包，減少小花蔓澤蘭的危害，也提高社區的收益。

結合在地紅磚工藝開發桌遊

彰化花壇橋頭社區早期有磚窯產業，但大量開採黏土導致山頭光禿，容易引發土砂災害，如今社區也有防災共識，結合在地紅磚工藝技術開發土砂災害教育桌遊，透過寓教於樂達到防災目的。

南投魚池東光社區則以「水能載舟也能覆舟」的概念，利用社區重要農灌系統向天圳，開發迷你水力發電DIY包，讓親子同樂。