〈中部〉全國咖啡烘焙賽 24好手今較高下

2018-10-24

〔記者佟振國／南投報導〕二○一八全國咖啡烘焙賽今起一連三天於南投縣國姓鄉登場，特別邀請二○一八WCE世界烘焙賽台灣區冠軍黃介吳、日本烘豆冠軍近藤啟等人擔任賽事評審，廿四名參賽選手也將以國姓咖啡豆進行對決，鄉長丘埔生表示，希望透過比賽提升國姓咖啡栽種及烘焙技術，讓國姓咖啡能與國際水準並駕齊驅。

以國姓咖啡豆進行對決

國姓鄉已成為台灣咖啡最大產地，為提升栽種及烘焙品質，公所積極推動產地認證標章，也連續二年舉辦全國咖啡烘焙賽，今年有廿四位烘豆好手報名，國姓也有百勝村蘇晉寬、河間堂詹創富參賽，要為地方爭光。

邀請台、日冠軍當評審

今年的評審團邀請二○一八WCE世界烘焙賽台灣區冠軍黃介吳、COE 卓越盃競賽國際評審林哲豪、國內咖啡教父韓懷宗、咖啡王子方政倫等人，以及日本烘豆冠軍近藤啟等人擔任評審，昨天黃介吳也現身親自示範烘豆技術，提醒參賽選手得特別注意溫度等細則，並建議選手在烘豆前就要掌握烘豆機、咖啡豆的條件，擬定完善計畫，一旦錯失咖啡烘焙最佳條件，後悔莫及。

評審林哲豪也強調，咖啡烘焙賽選手必須呈現咖啡豆最佳的酸、苦、甜等三種風味，缺一不可，比賽也使用同一種咖啡豆，讓選手自由去呈現個人的手法，比出最佳的乾淨度、酸香及餘韻、醇厚，試著找出最佳的呈現方式。

比賽由國姓公所提供每位選手五公斤的國姓咖啡豆，今天首日先由選手進行機器與生豆測試，明、後天正式進行比賽，選手須繳交三公斤的作品，冠軍還有六萬元的獎金。