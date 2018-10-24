〈中部〉辣妹當水電工 職訓班女性逾3成

2018-10-24

〔記者詹士弘／雲林報導〕水電工不再是男性的專利！雲林縣政府補助失業者職業訓練，最搶手的水電工訓練班，女學員居然超過三成，其中不乏長腿辣妹，學得水電專長後，女性不僅居家水電不用麻煩別人，甚至還可接案。

縣府勞工處長張世忠表示，失業者職業訓練課程多符合當今較為缺工的職業類別，今年就因應溫網搭建、修復缺工，新增農業設施施作暨維修實務班，讓學員畢業馬上就能就業，另被視為辛苦、危險、骯髒的水電工班，報名最搶手。

雲林縣勞工職業技能促進會主任張明華表示，近年水電工缺工嚴重，訓練班每年開班都很搶手，其中女學員人數超過三成，為讓學員一技之長得以伸展，促進會也成立水電快速維修中心，民眾若有水電修復需求，可向維修中心申請，將派師傅協助。

換燈泡、修馬桶、焊接 難不倒她們

在外獨居的水電工學員阿芬說，過去電燈泡壞了不會換，馬桶不通不會修，又叫不到水電工，讓她下定決心參加訓練，現在學得一技之長後，換燈泡非難事，馬桶自己通，也會簡易的線路焊接，左鄰右舍遇到簡易的水電問題也常請她協助。

雲林縣今年失業者職業訓練十五班共招收四百四十名學員參訓，有四百廿七名學員結訓，參訓學員在縣府展現學習成果，除有靜態作品展示外，還有各職訓單位展示特色商品的走秀活動。