〈中部〉嘉縣綠營團結 翁章梁、張明達攜手喊凍蒜

2018-10-24

〔記者曾迺強、蔡宗勳、王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣議長張明達與番路鄉長林清根，昨早在番路鄉成立聯合競選總部爭取連任，民進黨縣長初選時與張競爭而勝出的翁章梁、挺翁立委陳明文與蔡易餘都現身相挺，張表態認同翁「山海共榮」觀光政策，拜託選民將翁送進縣府，他們攜手高喊「凍蒜」，展現和解、團結的氣氛。

初選競爭和解 數百鄉親力挺

數百名鄉親熱情參加張明達、林清根聯合競總成立大會，張明達頻頻感謝，還說黨內初選結束，就決定尊重機制，支持翁章梁，也將繼續做好地方服務，他致詞甫結束，翁就主動上台向張握手致意，張拉起翁的手高喊「凍蒜」，翁推崇張有大智慧，瞭解民進黨不能分裂，初選後，三十秒就達成和解向前的共識。

陳明文也來 張花冠出國未到

現任縣長張花冠在初選時挺張明達，結果落敗，選後張明達與翁章梁的首度會面，在黨主席蔡英文見證下握手言和，翁、陳與蔡昨都來挺張明達，現場獨缺張花冠，有人議論顧慮雙張有心結，對此，副縣長李明岳說，張花冠赴泰國參加旅遊展，今天回國，昨由他代表張花冠來送上祝福。

無黨籍嘉縣長候選人吳芳銘昨提教育政見，主張打造數位學習環境，規劃在大埔美、馬稠後兩工業區「托育加長照加就業」共融空間，為幼兒及長輩提供更好的教育環境與生活空間，方便上班族接送父母與孩子。

另，嘉義市衛生局廿一日上午八點半在垂楊國小活動中心舉辦「逆齡人生嘉有喜食」記者會，議長蕭淑麗、議員張秀華、黃秋澤及鄭光宏等人，昨指隔天才收到活動公文，質疑衛生局行政效率差；鄭光宏還批，有些議員另獲通知參加，是市府「大小眼」。

市長涂醒哲回應，活動公文應以電子郵件或Line即時通知，會要求衛生局檢討改善，至於鄭的言論，是挑撥議員間感情；衛生局副局長廖育瑋說，公文十八日投遞郵筒郵寄，以致延誤，將改進作業流程，及早送達。