〈中部〉隨音樂綻放 花博智慧機械花亮相

2018-10-24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博不只展出花卉與農業，也呈現台中企業實力，位於花博后里森林園區的兩座企業館「台中精機奇幻森林樂園」、「森隆活虎館」，昨日公開亮相，前者將生硬冰冷的機械與自然活力的森林結合，後者以回收瓦楞紙重製而成，環保又吸睛。

台中精機企業館 營造奇幻森林樂園

「台中精機奇幻森林樂園」由機械意象樹、三大主題館、親子遊憩區、鈑金昆蟲、智能互動等五大元素構成，將生硬冰冷的機械與自然活力的森林結合，營造親子同樂場所。其中，高五．二公尺、會開智慧機械花的「精機共綻」意象樹，昨天首度公開亮相。

在市長林佳龍、立委黃國書、台中精機董事長黃明和等人共同啟動後，樹上六十六朵智慧機械花隨著音樂緩緩綻放，宣告台中精機奇幻森林樂園正式加入花博展館行列。林佳龍表示，台中是台灣的「智慧機械之都」，在台中精機號召下，精密機械與工具機相關業者共同打造奇幻森林樂園，「精機共綻」有六十六朵花，象徵台中精機走過六十六個年頭。

正隆回收瓦楞紙 紙管打造石虎建物

另外，正隆公司從全台募集四萬四千多公斤回收瓦楞紙，重新製成二千五百根環保紙管，打造出全長十五公尺、高九．五公尺，外觀為石虎造型的建物，花博展期結束後，紙材將全部回收再利用，落實環保永續的再生理念。