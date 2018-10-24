〈中部〉挖了8個月 彰南路終於封層平坦

2018-10-24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市交通要道彰南路，歷經管線單位施工的交通黑暗期後，最近完成路面封層，整條道路煥然一新，惟居民卻是喜憂參半，喜的是這是近十年來首見破損路面恢復平坦，但也擔憂會不會是曇花一現，選舉結束後，路面又被開腸剖肚，變得坑坑洞洞？

南投市彰南路與南陽路及福崗路交叉路段，全長約二公里，埋設的供水管線，距今約有四十年之久，自來水公司南投營運所從三月起展開管線汰舊換新工作，且採「半半施工法」，即封閉一半道路施工、另一半開放通行，減少對交通的衝擊。

未料，瓦斯、台電等相關單位也尾隨水公司開挖，導致交通黑暗期比原先預估的半年，延長變成八個月，引發民怨，因此，日前所有管線單位完工後，水公司也火速進行路面封層，也希望藉此減少民怨及交通事故發生，提供居民一條平坦又安全的回家之路。

惟年底選舉在即，民眾質疑封層柏油改善路面凹凸不平問題，恐是選前籠絡民心的手段之一，希望縣府能善盡把關職責。

三年內不得開挖

縣府工務處長陳錫梧指出，貫穿南投及彰化兩縣的彰南路，管理權責雖屬公路總局南投工務段，但仍必須遵守「南投縣道路管理自治條例」規定，除非管線爆裂影響交通等意外因素，否則，已封層的路段，三年內不得開挖，違者，可處五萬元至十萬元不等罰款。

公路總局南投工務段說，水公司當初提出管線汰舊換新作業申請時，便已言明在管線工程完工後，必須將開挖路面恢復平整，與選舉無關。