〈中部〉嘉縣淹水救助慰問金 4千多戶未撥款

2018-10-24

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕「八二三水災」後已滿兩個月，嘉義縣受災戶家中淹水高度達五十公分者，可領四萬五千元淹水救助金，未達五十公分者可領三千元慰問金，到前天完成七千七百餘戶撥款，仍有四千四百多戶未撥款，多數是對淹水高度審查有爭議的朴子市及東石鄉，公所本週將寄發審查結果通知，民眾可在收到公文次日起的三十日內申覆。

審查仍有爭議 30日內可申覆複查

嘉縣社會局統計，朴子市淹水救助金已撥戶數二百七十九戶，尚未撥款三百七十一戶，三千元慰問金一千八百五十戶尚未撥款；東石鄉淹水救助金已撥戶數一千二百九十四戶，尚未撥款四十九戶，三千元慰問金一千六百四十九戶尚未撥款。

副縣長︰街廓認定 不需逐戶審查

縣副縣長李明岳表示，國家發展委員會九月間開會決議淹水救助可用街廓、區塊排除墊高戶、裝設閘門者來認定，無需逐戶審查，東石鄉有民眾反映村里幹事逐戶丈量，標準嚴苛惹議，因此尚未撥款，前天已到東石鄉公所向村幹事等說明作法。

東石公所主秘戴文勝說，昨與村幹事討論後，將依先前審查結果寄發通知，鄉民可申覆，複查小組將依據國發會決議再行審查；朴子市公所主秘林振良表示，將在本週內完成撥款及寄發通知，民眾有疑問可申覆；不具名村幹事認為，有爭議部分，個人無法承擔未量測就認定的責任，交由複查小組決定是最好的方式。

布袋鎮已完成認定，淹水救助金二千六百九十八戶、慰問金一千二百四十二戶，均已撥款；水患期間被稱為「沉海裡」的岑海里，有不少住戶淹水審查未達五十公分，一名黃姓住戶說，前天已有四十多戶居民到公所申覆，很無奈。