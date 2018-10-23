〈南部〉永康三崁店神社遺跡 秘境像廢墟

2018-10-23

〔記者萬于甄／永康報導〕迄今已有八十七年歷史的永康三崁店神社遺跡，在二○○九年登錄公告為台南市定古蹟，三崁店神社因位於市郊隱密地區，大片的樹林美景，被許多網友稱為永康秘境，但神社遺跡雜草叢生，且周邊還有疑似燒草痕跡，如同廢墟一般。市府文資處表示，會請相關單位加強清理。

87年歷史 台南少有的神社古蹟

永康三崁店神社為日治時期台糖三崁店製糖所廠區內的神社，雖木造建築已消失，但仍保留本殿、手水舍、石燈等建築石造基座，是台南少有保存下來的神社古蹟，防空洞群也相當壯觀，其中，一旁的遺跡上仍留有「昭和六年五月」等字樣，吸引許多攝影玩家取景。

神社護欄毀損未修 雜草叢生

不過，三崁店神社遺跡部分護欄玉垣已毀損多年，迄今並未修復，雖一片綠意樹林保護了豐富的生態，但園區公告禁止野炊，卻仍可發現兩、三處焚燒雜草痕跡，遺跡四周環境也雜草叢生。

工務局：已規劃三崁店生態公園

市府文資處表示，三崁店神社遺跡今年由台糖委託市府辦理修復設計，並向文化部申請經費，目前園區委由民間單位認養維護，安排每週進行環境整理、每月除草一次，近期若雜草生長較快速，會請業者協助清除，至於園區內焚燒雜草的情況，會再加強勸導。

三崁店神社遺跡周邊還有保育類諸羅樹蛙棲息，南市府擬成立自然公園保護樹蛙，對此，工務局表示，三崁店生態公園設計初期規劃已完成，現與台糖公司協調土地產權，未來會善用糖廠所留綠地，希望讓三崁店公園機能更加完善。