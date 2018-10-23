〈南部〉普悠瑪重大傷亡 陳其邁捐款韓國瑜捐血

2018-10-23

〔記者王榮祥、葛祐豪、方志賢／高雄報導〕普悠瑪事故後，民進黨市長候選人陳其邁與國民黨市長候選人韓國瑜昨都停止競選活動，陳其邁宣布未來若有捐款帳號，要捐出一個月所得，韓國瑜則前往捐血中心捐血，希望能為傷亡者貢獻一點心力。

陳其邁表示，台鐵事故中，許多人因此失去摯愛家人，也有小朋友再也見不到父母，如同我們的孩子一樣，他們未來還有很長一段人生需要有人陪伴、支持、照顧。

他說，捐款帳戶公布後，他將捐出一個月所得，協助家屬渡過難關，也希望大家慷慨解囊，讓他們感受到台灣社會愛心。

陳其邁強調，這是一條很漫長的道路，不只有現在關心，更應長期追蹤與關懷。

韓國瑜指出，發生這樣的事，大家都很難過，雖然他個人能做的很有限，但決定先暫停選舉，以表達對傷亡者的哀悼，昨低調前往捐血中心，希望真的可以為傷者做一些事。

人潮捐熱血 捐血中心籲勿急於一時

普悠瑪列車翻覆事故造成重大傷亡，高雄市各捐血站昨上午湧入大批捐血人潮，每個捐血站都有二、三十人排隊等候捐血。高雄市捐血中心表示，台灣血液基金會已緊急調撥血品到宜蘭各醫院，目前傷患醫療用血充足，請民眾安心。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏表示，目前全國的血液量足以應付宜蘭各醫院的需求，因為血液有保存期限，民眾瞬間湧入捐太多，反而因保存期限到期而浪費，請民眾勿急於一時捐血，按照自己的捐血間隔， 定期定量的捐血，維持血液庫存量平衡，就是最好的救援。