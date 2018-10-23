〈南部〉駁「高雄老窮」 焦糖哥哥：巴不得立刻搬到高雄

2018-10-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於韓國瑜陣營說「高雄又老又窮」，前電視兒童節目主持人焦糖哥哥在臉書發文反駁，他強調，以前常接高雄商演時，從未聽高雄民眾把這座城市說得如韓國瑜陣營所言那般不堪。

卅六歲的「焦糖哥哥」陳嘉行，目前已離開兒童節目主持工作，轉行經營餐廳，此次在臉書發文挺高雄，引起網友迴響。

焦糖哥哥指出，韓國瑜陣營說「高雄又老又窮」，聽起來真是非常刺耳，他不懂是指高雄人還是高雄這個城市？還是以上皆是？

他說，如果說高雄人老，是覺得老人不應該活著嗎？這些被鄙視的老人，他們也年輕過，想來選市長的人卻不體恤他們，在媒體上訕笑他們老？還真有教養啊！推他上台發言的主事者真英明！

接觸的朋友 未聽到他們如此抱怨高雄

焦糖哥哥表示，少拿經濟數據不好來唬弄，以前經濟數據漂亮的高雄，是靠重污染的重工業換來的，是犧牲高雄所有人居住生活品質與職涯選擇換來的。但諷刺的是，經濟成果的好處，非大多數的高雄人享有，苦果卻是高雄人在擔！

焦糖哥哥強調，以前比較常接高雄商演時，到過愛河、新崛江、夢時代、義大世界、衛武營等大大小小商場，接觸到的每一位朋友，從未聽他們抱怨高雄，把這座城市說得如韓國瑜陣營所言那般不堪。

他說，自己也愛高雄，準備要報考高雄中山大學社會系碩士班，巴不得立刻搬來高雄生活幾年。

網友意見有贊成有反對，有人說：「這次如果讓韓國瑜選上，就等於全高雄人都自己承認又老又窮」，但也有網友認為：「有點斷章取義的感覺。」